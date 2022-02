GF Vip | le regole sono davvero uguali per tutti? Ancora accuse contro Alex Belli

(Di sabato 19 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo non si lascia scappare l’occasione di lanciare una frecciata al suo ex inquilino del GF Vip, facendo intendere che nel programma lenon sianoper. L’ex gieffino, intervistato da Casa Chi, ha parlato della sua esperienza, della storia con Lulù Selassié, e di come a suo dire gli autori del Grande Fratello Vip stiano avvantaggiando l’attore nel suo percorso nella casa più spiata d’Italia. GF Vip: gli autori avvantaggiano? A lanciare il dubbio chesia avvantaggiato dagli autori del GF Vip è stato Manuel Bortuzzo, che non le manda a dire all’ex coinquilino. “Mi ha stressato la vita con questa storia, quindi basta!” ha detto l’ex ...

Alex Belli e Delia Duran, bacio bollente al GF/ "Io sono qua per te..." " Io non posso prendere ... Alex Belli aveva ammesso di essere geloso di Delia Duran , affermando di voler cambiare le...Fonte studio GFMa facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. Nel ...ha avuto uno scatto di rabbia e violenza incontrollata ed ha palesemente disobbedito alleimposte ...Manuel Bortuzzo non si lascia scappare l’occasione di lanciare una frecciata al suo ex inquilino del GF Vip Alex Belli, facendo intendere che nel programma le regole non siano uguali per tutti.Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività‘». Con queste parole il predicatore del Free Love torna sui suoi passi e si converte ...