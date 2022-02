Francesca Fialdini | che bella novità | finalmente ha fatto il grande passo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ottima notizia per, in arrivo unaopportunità televisiva: ecco tutti i dettagli della situazione.(screenshot YouTube)La conduttricesarebbe pronta ad una nuova avventura: un innovativo format tv con l’inaspettata co-conduzione di un noto cantante vincitore del Festival di Sanremo. La, già volto di “Da noi a ruota libera”, è stata confermata anche per la conduzione della prossima stagione della trasmissione firmata Endemol Shine Italy. La decisione è stata presa dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta e accanto a lei ci sarà Francesco Gabbani, che nel 2017 vinse Sanremo con la canzone “Occidentali’s Karma”. Il programma, dal titolo “Ci vuole un fiore”, sarà una varietà ...

Nel pomeriggio i lavori iniziano alle ore 14,30 con la lettura di alcuni passaggi emozionanti tratti da libri sul tema, fra gli ospiti del pomeriggio Leonardo Mendolicchio, mentre...verso la prima serata: scelta per la co - conduzione dello show di Francesco Gabbani Periodo d'oro per: reduce dal successo della terza edizione di Da noi a ruota ...Al suo fianco dovrebbe esserci Francesca Fialdini, sul cui nome non c'è ancora l'ufficialità. Drusilla Foer dovrebbe essere ospite del programma così come Nino Frassica. Stando alle informazioni ...ma da Francesca Fialdini. Sarà come scrive Candela di Dagospia o TvBlog? Il programma conferma l’evidente intento di Rai 1 di rinnovare i linguaggi della tv generalista rivolta alle famiglie, ...