Fallout | Walton Goggins nel cast della serie tv tratta dal videogioco

(Di sabato 19 febbraio 2022) L'attorefarà parte deltv ispirata al, progetto prodotto per Amazon. Ladalavrà tra i suoi protagonistie Jonathan Nolan sarà il registapremière. Il progetto, destinato a Prime Video, è prodotto proprio da Nolan in collaborazione con Lisa Joy, team che ha portato al successo Westworld. La storia è ambientata nell'America post guerra nucleare del 2077 tra Cina e Stati Uniti a causa dell'utilizzo degli ultimi giacimenti di petrolio e uranio. Chi è sopravvissuto nei rifugi antiatomici deve fare i conti con la distruzione avvenuta nel mondo esterno, ...

