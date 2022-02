Ex terrorista nero arrestato in Slovenia (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex terrorista nero, Francesco Dante, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'agente della polizia stradale Giovanni Di Leonardo, nel 1985, sarebbe stato arrestato a Capodistria (Slovenia), tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ex, Francesco Dante, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'agente della polizia stradale Giovanni Di Leonardo, nel 1985, sarebbe statoa Capodistria (), tre ...

Advertising

Gazzettino : Ex terrorista nero fugge dopo la condanna all'ergastolo: arrestato in Slovenia Francesco Dante, uccise un poliziotto - cjmimun : Un ex terrorista nero, Francesco Dante, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'agente della polizia stradale… - il_piccolo : Latitante italiano arrestato dalla polizia slovena: si tratta del terrorista nero Fabrizio Dante - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: E' stato arrestato a Capodistria il terrorista nero Fabrizio Dante, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'agente di p… - TgrRaiFVG : E' stato arrestato a Capodistria il terrorista nero Fabrizio Dante, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ag… -