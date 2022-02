Everton | un centrocampista insiste per il riscatto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Everton centrocampista

Goal.com

Commenta per primo Donny Van De Beek,olandese del Manchester United attualmente in prestito all', ha rifiutato l'Arsenal : lo riporta il Sun , che sottolinea come l'ex Ajax voglia giocarsi le sue carte ai Red Devils ...Ilprima di trasferirsi in Italia era stato infatti nel mirino dei blaugrana, ma l'...45 West Ham - Watford 1 - 0 20:45 Newcastle -3 - 1 21:00 Burnley - Man. Utd 1 - 1 BASKET - ...Il centrocampista 24enne olandese Donny van de Beek, attualmente in forza forza all'Everton in prestito dal Manchester United, ha fatto capire che vorrebbe proseguire la sua carriera ai Toffees. Lo ...La sua classe sta conquistando i tifosi dell’Everton che però potrebbero amare ancora di più Donny Van De Beek per una motivazione extra campo. Secondo quanto riporta il Sun il centrocampista olandese ...