"Ennio", l'omaggio di Tornatore a Morricone è di disarmante bellezza (Di sabato 19 febbraio 2022) L'uomo, l'artista e l’opera nel racconto in prima persona e in quello di tante personalità, ma anche la lezione di cinema impartita da un rivoluzionario della musica colta. Un viaggio nell’eterno Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) L'uomo, l'artista e l’opera nel racconto in prima persona e in quello di tante personalità, ma anche la lezione di cinema impartita da un rivoluzionario della musica colta. Un viaggio nell’eterno

Advertising

cicciogia : GEnnio e regolatezza. Immenso Maestro Morricone. Grazie Tornatore per questo meraviglioso omaggio. Correte al ci… - michelelavieri1 : RT @luckyredfilm: #GiuseppeTornatore in sala per incontrare gli spettatori di #Ennio, il suo omaggio al Maestro #Morricone. Ph. Daniele Ca… - mattinodipadova : “Leonora addio” film testamento per il regista novantenne, ma anche un film sulla vita e sull’amore, sul tempo che… - CorriereAlpi : “Leonora addio” film testamento per il regista novantenne, ma anche un film sulla vita e sull’amore, sul tempo che… - nuova_venezia : “Leonora addio” film testamento per il regista novantenne, ma anche un film sulla vita e sull’amore, sul tempo che… -