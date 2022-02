Dopo 2 dosi, esentato dal vaccino: ora Gregorio rischia di restare bloccato (Di sabato 19 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Vaccinato, ricoverato, esentato ma poi, di fatto, quasi bloccato. E’ una situazione kafkiana quella che sta vivendo Gregorio Busnelli, 21enne di Saronno, che ha ricevuto due dosi di vaccino anti-Covid, subendo purtroppo uno di quei pur rari effetti collaterali pesanti Dopo la seconda iniezione, costringendolo ad un ricovero ospedaliero e successiva terapia farmacologica. Ora, per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 19 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Vaccinato, ricoverato,ma poi, di fatto, quasi. E’ una situazione kafkiana quella che sta vivendoBusnelli, 21enne di Saronno, che ha ricevuto duedianti-Covid, subendo purtroppo uno di quei pur rari effetti collaterali pesantila seconda iniezione, costringendolo ad un ricovero ospedaliero e successiva terapia farmacologica. Ora, per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

