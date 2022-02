Donna kamikaze si fa esplodere in un ristorante | almeno 16 morti in Somalia

Advertising

Sarebbe di almeno 16 morti e 20 feriti il bilancio di un attacco messo a segno in Somalia da una donna kamikaze che si è fatta esplodere in un ristorante a Beledweyne, nella regione di Hiran, frequentato anche dai soldati somali. Lo riporta l'agenzia Dpa che cita la polizia somala. 'Abbiamo ...15.01 Somalia,attentato a Beledweyne:16 morti Un'esplosione provocata da una donna kamikaze in Somalia ha causato la morte di 16 persone e il ferimento di altre 20. Teatro dell'attentato un ristorante nella città di Beledweyne. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo al - Shabaab.