Dalbert | “Dobbiamo puntare sulle nostre qualità | il Napoli è una bella squadra”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dalbert Dobbiamo

Forzazzurri

...lavorare partita dopo partita con la tensione al massimo e la consapevolezza di dover ... ho provato a toglierlo dalla linea spostandosull'esterno dopo una gara tattica sul play ...ha velocità e caratteristiche che gli permettono di incidere dentro il campo, sia con che ... un discorso che vale anche per gli altri,essere tutti sintonizzati sulla nostra corsa ...Dalbert, difensore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in vista della sfida dei sardi contro il Napoli: "Dobbiamo puntare tutto sulle nostre qualità e se diamo il cento ...Intervistato dal Corriere dello Sport, il laterale del Cagliari Dalbert ha parlato della sfida contro il Napoli e della salvezza: "Dobbiamo puntare tutto sulle nostre qualità e se diamo il cento per ...