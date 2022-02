Bruno attacca Allegri: «A giocar così uccide Dybala» (Di sabato 19 febbraio 2022) Pasquale Bruno attacca Allegri: «Dybala non sa neanche dov’è. così lo uccidi». Le dichiarazioni contro l’allenatore Pasquale Bruno a Radio Deejay ha lanciato un attacco ad Allegri riguardo l’impiego di Dybala. Le sue parole sull’allenatore della Juventus: DICHIARAZIONI – «Dybala e Morata a 60 metri dalla porta: giocando così questi faranno pochi gol secondo me, non hanno idea di dove sono. Giocando così Dybala lo uccidi, fisicamente non ce la fa. Vlahovic fenomeno? Ho grossi dubbi, deve imparare diverse cose ed è stato pagato una cifra esorbitante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Pasquale: «non sa neanche dov’è.lo uccidi». Le dichiarazioni contro l’allenatore Pasqualea Radio Deejay ha lanciato un attacco adriguardo l’impiego di. Le sue parole sull’allenatore della Juventus: DICHIARAZIONI – «e Morata a 60 metri dalla porta: giocandoquesti faranno pochi gol secondo me, non hanno idea di dove sono. Giocandolo uccidi, fisicamente non ce la fa. Vlahovic fenomeno? Ho grossi dubbi, deve imparare diverse cose ed è stato pagato una cifra esorbitante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pasquale Bruno attacca Allegri: «Giocando così uccidi Dybala» Pasquale Bruno a Radio Deejay ha lanciato un attacco ad Allegri riguardo l'impiego di Dybala. La critica verso l'allenatore della Juve. DICHIARAZIONI – «Dybala e Morata a 60 metri dalla porta: ...

