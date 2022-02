“Brigitte Macron è un uomo”: due donne a processo per la fake news sulla “Première Dame transgender” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Brigitte Macron è un uomo“. Per questa fake news fatta circolare alla fine del 2021, due donne dovranno comparire davanti al tribunale giudiziario di Parigi e dovranno rispondere dell’accusa di aver fatto circolare sul web e sui social false informazioni secondo le quali la Première Dame di Francia, moglie del presidente Emmanuel Macron, sarebbe in realtà una donna transgender. La prima udienza, secondo fonti citate dall’AFP, è stata fissata per il 15 giugno 2022. Brigitte Macron e la fake news secondo la quale la Première Dame sarebbe in realtà un uomo “Brigitte ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 19 febbraio 2022) “è un“. Per questafatta circolare alla fine del 2021, duedovranno comparire davanti al tribunale giudiziario di Parigi e dovranno rispondere dell’accusa di aver fatto circolare sul web e sui social false informazioni secondo le quali ladi Francia, moglie del presidente Emmanuel, sarebbe in realtà una donna. La prima udienza, secondo fonti citate dall’AFP, è stata fissata per il 15 giugno 2022.e lasecondo la quale lasarebbe in realtà un...

