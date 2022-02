Breve storia triste: Gianluigi Paragone non entra in Consiglio Comunale, chiede il riconteggio e perde (male) (Di sabato 19 febbraio 2022) Vi ricordate? Alle elezioni amministrative di Milano il senatore Gianluigi Paragone si era candidato come sindaco con la sua forza politica Italexit. Non solo non era riuscito nell’intento, ma aveva fallito anche l’obiettivo minimo di entrare in Consiglio Comunale. Con un risultato numerico che aveva il sapore di una beffa: il 2,99% dei consensi ottenuti gli avevano chiuso le porte del Consiglio Comunale di Milano. Per lo 0,01%. Paragone aveva chiesto il riconteggio. Diceva “a Milano ce l’hanno fregato”. Ecco come è andata a finire. All’epoca il leader del movimento Italext ne era convinto: “Qualcuno non ha voglia di farmi entrare in Consiglio Comunale”, diceva, aggiungendo: “A Milano ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Vi ricordate? Alle elezioni amministrative di Milano il senatoresi era candidato come sindaco con la sua forza politica Italexit. Non solo non era riuscito nell’intento, ma aveva fallito anche l’obiettivo minimo dire in. Con un risultato numerico che aveva il sapore di una beffa: il 2,99% dei consensi ottenuti gli avevano chiuso le porte deldi Milano. Per lo 0,01%.aveva chiesto il. Diceva “a Milano ce l’hanno fregato”. Ecco come è andata a finire. All’epoca il leader del movimento Italext ne era convinto: “Qualcuno non ha voglia di farmire in”, diceva, aggiungendo: “A Milano ...

Breve storia triste: Gianluigi Paragone non entra in Consiglio Comunale, chiede il riconteggio e perde (male) Paragone aveva chiesto il riconteggio. Diceva "a Milano ce l'hanno fregato". Ecco come è andata a finire. Breve storia triste: Gianluigi Paragone non entra in Consiglio Comunale, chiede il riconteggio ...

