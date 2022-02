Atp Santiago 2022 | programma | date | orari e copertura tv

Advertising

sportface2016 : #ATPSantiago, #Giannessi eliminato nelle qualificazioni da #MeligeniAlves - livetennisit : ATP 500 Dubai e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Ale Giannessi (LI… - livetennisit : ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Alessandro Giannessi - livetennisit : ATP 500 Acapulco, Dubai e ATP 250 Santiago: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Santiago

FIT

Niente da fare per Alessandro Giannessi : il tennista italiano viene sconfitto nelle semifinali delle qualificazioni all'250 di, e manca così l'accesso al tabellone principale. L'azzurro è stato sconfitto in due set dal brasiliano Felipe Meligeni Alves con il risultato di 6 - 2 6 - 4 in poco più di un'ora ......12 marzo - LIVE alle ore 23.30 sabato 13 marzo - LIVE alle ore 21.00 e 23.00 (semifinali) domenica 14 marzo - LIVE alle ore 20.00 (finale) RISULTATI "Chile Dove Men+Care Open"250del ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp 250 di Santiago 2022, evento in programma da lunedì 21 a domenica 27 febbraio. Il cileno Cristian Garin, padrone di casa, è il favorito del ...Niente da fare per Alessandro Giannessi: il tennista italiano viene sconfitto nelle semifinali delle qualificazioni all’Atp 250 di Santiago, e manca così l’accesso al tabellone principale. L’azzurro è ...