“Via le mascherine al chiuso ad aprile? Evitiamo” Per Ricciardi la pandemia non deve finire

Roma, 18 feb – "Via le mascherine al chiuso ad aprile? Evitiamo": per Walter Ricciardi la pandemia non deve finire. Dal prossimo primo aprile, con la fine dello stato di emergenza, toglieremo anche l'obbligo di mascherine al chiuso? "No. Questo è un argomento di discussione, è chiaro che poi sarà la politica che prenderà la decisione finale ma il nostro consiglio è di evitarlo". Così il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Agorà su Raitre risponde alle domande sull'ipotesi di allentamento delle misure.

