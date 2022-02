“Vergognatevi” GF Vip | caos dopo il provvedimento su Alessandro Basciano | critiche a Signorini

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella puntata di ieri, 17 febbraio, del GF Vipè finito nella bufera. Alfonsoha deciso di punirlo e di mandarlo in nomination d’ufficio. “L’atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili – aveva spiegato Alfonso -. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d’ufficio”. Un colpo duro perche si à sfogato con Sophie, sostenendo che non ci sia rispetto da entrambe le parti. Sophie lo ha invitato a riflettere, incolpandolo di non aver portato rispetto nei confronti del GF Vip (più volte nella Casa era senza microfono) madi tutta risposta si è scagliato contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vergognatevi Vip

leggo.it

La dura reazione di Signorini: 'Non sei gestibile' Gf, il provvedimento contro Basciano Tutto era cominciato per una discussione tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè per una tazza di cereali. Poi ... Ieri sera puntata difficile per Alessandro Basciano. Dopo lo scatto d'ira avuto nel pomeriggio da parte del vippone nei confronti di Alex Belli, nè Alfonso Signorini nè la produzione del Gf Vip hanno tollerato l'atteggiamento. È arrivata così la ...