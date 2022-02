“Uno di Noi Sta Mentendo”: crime e drama su Netflix (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arriva su Netflix la nuova serie Tv “Uno di Noi Sta Mentendo”, in inglese nota col nome One of Us Is Lying. La serie, scritta da Erica Saleh, è basata sull’omonimo best seller di Karen M. McManus. Racconta le vicissitudini di cinque ragazzi che si ritrovano nella stessa aula di un liceo a causa di una “comune” ora di punizione. In quei 60 minuti però, qualcosa accade e solo 4 di loro, usciranno vivi da quella classe. Cosa è accaduto? La serie arriva su Netflix da oggi, 18 febbraio ed è sul genere mystery young adult. Scopriamo le anticipazioni. La trama di “Uno di Noi Sta Mentendo” “Uno di Noi Sta Mentendo” è una serie TV ambientata in un liceo, il Bayview High. In una delle sue classi vi sono cinque ragazzi molto diversi fra loro che si trovano insieme per puro caso. Infatti devono trascorrere ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Arriva sula nuova serie Tv “Uno di Noi Sta”, in inglese nota col nome One of Us Is Lying. La serie, scritta da Erica Saleh, è basata sull’omonimo best seller di Karen M. McManus. Racconta le vicissitudini di cinque ragazzi che si ritrovano nella stessa aula di un liceo a causa di una “comune” ora di punizione. In quei 60 minuti però, qualcosa accade e solo 4 di loro, usciranno vivi da quella classe. Cosa è accaduto? La serie arriva suda oggi, 18 febbraio ed è sul genere mystery young adult. Scopriamo le anticipazioni. La trama di “Uno di Noi Sta” “Uno di Noi Sta” è una serie TV ambientata in un liceo, il Bayview High. In una delle sue classi vi sono cinque ragazzi molto diversi fra loro che si trovano insieme per puro caso. Infatti devono trascorrere ...

