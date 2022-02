Ultime Notizie Roma del 18-02-2022 ore 08 | 10

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio aumenta la tensione tra Russia e Stati Uniti mentre si combatte nell’ombra scambi di artiglieria reciproche accuse tra le truppe e ucraine i separatisti filorussi la Russia dovrà reagire In mancanza di una disponibili negli Stati Uniti a discutere delle garanzie alla propria sicurezza dice la prof che chiede gli Stati Uniti ritiro di tutte le forze le armi del sud-est Europa didattici secondo i vostri Journal Mosca avrebbe portato allo non le prove del genocidio della popolazione nel donbass una TAC Russo in Ucraina è possibile nei prossimi giorni osserva biden e l’abbiamo ho ragione di credere che la Russia stia preparando un operazione sotto falsa bandiera link la Russia potrebbe inventare attacchi terroristici un attacco con armi chimiche e rivelare false fosse comuni ...

