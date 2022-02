Udienza De Vrij, il Giudice: “La prossima volta deve battere il Liverpool” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij, dopo la partita contro il Liverpool è volato ad Amsterdam per l’Udienza contro i suoi ex procuratori. L’olandese ha chieso un risarcimento pari ad un milione di euro da parte della SEG, società di agenti sportivi che in passato curava gli interessi del calciatore. Nel corso dell’Udienza, tuttavia, si è verificato un simpatico fuori programma. Ad un certo punto, infatti, il Giudice ha detto a De Vrij: “La prossima deve battere il Liverpool“. Il difensore è stato al gioco ed ha replicato: “Ci proveremo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter, Stefan De, dopo la partita contro ilè volato ad Amsterdam per l’contro i suoi ex procuratori. L’olandese ha chieso un risarcimento pari ad un milione di euro da parte della SEG, società di agenti sportivi che in passato curava gli interessi del calciatore. Nel corso dell’, tuttavia, si è verificato un simpatico fuori programma. Ad un certo punto, infatti, ilha detto a De: “Lail“. Il difensore è stato al gioco ed ha replicato: “Ci proveremo”. SportFace.

