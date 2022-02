Tuchel su Lukaku: «Potrebbe fare più gol. Servirà più tempo di quanto pensassi» (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace. Le sue parole: «Lukaku? Credo ancora che possa segnare di più, perché l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i compagni lo capiscano meglio: è un processo che va avanti, abbiamo ancora fiducia in lui perché ha dimostrato in ogni squadra in cui ha giocato che è un grande finalizzatore. Non sono deluso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Chelsea Thomas, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace. Le sue parole: «? Credo ancora che possa segnare di più, perché l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i compagni lo capiscano meglio: è un processo che va avanti, abbiamo ancora fiducia in lui perché ha dimostrato in ogni squadra in cui ha giocato che è un grande finalizzatore. Non sono deluso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Chelsea, #Tuchel torna a parlare di #Lukaku - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Chelsea, #Tuchel: “#Lukaku non mi ha deluso, ma potrebbe segnare di più” - sportface2016 : #Chelsea, #Tuchel: “#Lukaku non mi ha deluso, ma potrebbe segnare di più” - FcInterNewsit : Tuchel, carezza a Lukaku: 'Io deluso? Non è la parola giusta, serve pazienza' - SpazioInter : Continua la telenovela Tuchel-Lukaku, l'allenatore: 'Serve più pazienza!' - -