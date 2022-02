Tragedia sfiorata in Grecia | in fiamme un traghetto diretto a Brindisi

Advertising

KotetsuJeegu : Tragedia sfiorata. A parte questo, un giornalista che definisce (più volte) una nave "veicolo" dovrebbe essere matu… - globalistIT : L'incendio all'altezza di Corfù... #Grecia #18febbraio

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata

Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto 'Euroferry Olympia' della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate a bordo ...su un traghetto dalla Grecia all'Italia: scoppia un incendio, tutte in salvo le 288 persone a bordo . Le fiamme sono divampate nel cuore della notte a bordo di un traghetto Euroferry ...Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 4:30 al largo dell’isola greca di Corfù, dove un traghetto della compagnia italiana Grimaldi Lines ha preso improvvisamente fuoco. Ancora tutte da ...Tutti i 237 passeggeri e i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di salvataggio, ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katsafados, precisando che ...