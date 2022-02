Traffico Roma del 18-02-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara una buona giornata chiusa a seguito di un incidente via di Castel Fusano tra via Carlo maviglia e via dei Pescatori deviato ilin arrivo dalla via del mare dalla Viola scienze sulla tratto Urbano della A24 risolto l’incidente tra via Fiorentini e via di Portonaccio verso la tangenzialein diminuzione sulla via Aurelia crude tra il raccordo anulare la via Aurelia Antica Aurelia code sia in via Anastasio II sia tra Baldo degli Ubaldi e via Angelo Emo lunghe code sulla Salaria tra Fidene e la tangenziale rallentamenti sul lungotevere all’altezza dell’isola Tiberina Viale Parioli anche questa mattina lavori e chiusura del tratto da via Castellini a via Oxilia dettagli di queste e di altre notizie li potete consultare nel sitopunto luceverde.it servizio a cura ...