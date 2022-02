Tegola in casa Lazio: è arrivata la decisione su Immobile! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come confermato da Sky Sport in questi minuti, non arrivano buone notizie per la Lazio di Maurizio Sarri: l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile non sarà disponibile neanche per la sfida all’Udinese a causa di una brutta influenza gastrointestinale. Immobile Lazio InfluenzaA forte rischio anche la partita di ritorno contro il Porto in programma per settimana prossima. Il tecnico, per sopperire all’assenza del suo bomber, sarebbe intenzionato a schierare il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Si attende, nei prossimi minuti, il comunicato ufficiale da parte della società. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come confermato da Sky Sport in questi minuti, non arrivano buone notizie per ladi Maurizio Sarri: l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile non sarà disponibile neanche per la sfida all’Udinese a causa di una brutta influenza gastrointestinale. ImmobileInfluenzaA forte rischio anche la partita di ritorno contro il Porto in programma per settimana prossima. Il tecnico, per sopperire all’assenza del suo bomber, sarebbe intenzionato a schierare il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Si attende, nei prossimi minuti, il comunicato ufficiale da parte della società.

