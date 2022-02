Stop a Green pass per attività all’aperto, Costa: “E’ un’ipotesi” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo le mascherine all’aperto, si lavora per accantonare il Green pass, sempre per le attività all’aperto. E’ l’ipotesi su cui in questi giorni sta ragionando il governo in virtù dell’allentamento della curva dei contagi, ogni giorno più bassi. Anche la pressione sugli ospedali è in calo, motivo per cui nelle prossime settimane potrebbero essere eliminate tutte le restrizioni anti-Covid. Sull’ipotesi di accantonare il Green pass per le attività all’aperto, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a ’24 Mattino’ su Radio 24 ha detto: “E’ un’ipotesi su cui stiamo ragionando. Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo le mascherine, si lavora per accantonare il, sempre per le. E’ l’ipotesi su cui in questi giorni sta ragionando il governo in virtù dell’allentamento della curva dei contagi, ogni giorno più bassi. Anche la pressione sugli ospedali è in calo, motivo per cui nelle prossime settimane potrebbero essere eliminate tutte le restrizioni anti-Covid. Sull’ipotesi di accantonare ilper le, il sottosegretario alla Salute Andrea, a ’24 Mattino’ su Radio 24 ha detto: “E’su cui stiamo ragionando. Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in ...

