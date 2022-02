Spread Btp Bund: chiude in rialzo a 164 punti, tasso 1,83% (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso a 164 punti base rispetto ai 162 dell'avvio di giornata. Il rendimento del prodotto del Tesoro ha segnato un ultimo valore della settimana all'1,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lotra Btp etedeschi a 10 anni ha chiuso a 164base rispetto ai 162 dell'avvio di giornata. Il rendimento del prodotto del Tesoro ha segnato un ultimo valore della settimana all'1,...

Advertising

MaurilioVitto : RT @lauranaka: Tassi #BTP al record dal 2020: cosa significa per le casse dello Stato? Ecco quanto l'Italia (NOI) pagherà (pagheremo) di pi… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Tassi #BTP al record dal 2020: cosa significa per le casse dello Stato? Ecco quanto l'Italia (NOI) pagherà (pagheremo) di pi… - fisco24_info : Spread Btp Bund: chiude in rialzo a 164 punti, tasso 1,83%: Rendimento in calo - lauranaka : Tassi #BTP al record dal 2020: cosa significa per le casse dello Stato? Ecco quanto l'Italia (NOI) pagherà (paghere… - patriziarutigl1 : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari chiude in rosso (-0,6%) con lo spread Btp/Bund a 163 punti -