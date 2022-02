Speranza: “Pnrr è opportunità di crescita e sviluppo, soprattutto per il Sud” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Le risorse del Pnrr consegnano una grande finestra di opportunità al nostro Paese. C’è un flusso finanziario senza precedenti che vogliamo provare a spendere in modo intelligente per trasformare la crisi di questi anni in reale opportunità di crescita e sviluppo. Questo orizzonte è vero per l’Italia ma è particolarmente vero per il nostro Mezzogiorno, che vive una stagione di opportunità che non possiamo permetterci di non utilizzare al meglio delle nostre potenzialità”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a un convegno sul Sud organizzato a Napoli dal deputato di Leu Federico Conte. “E’ un’occasione davvero senza precedenti – ha aggiunto Speranza – che vale per tutti gli ambiti: penso alle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Le risorse delconsegnano una grande finestra dial nostro Paese. C’è un flusso finanziario senza precedenti che vogliamo provare a spendere in modo intelligente per trasformare la crisi di questi anni in realedi. Questo orizzonte è vero per l’Italia ma è particolarmente vero per il nostro Mezzogiorno, che vive una stagione diche non possiamo permetterci di non utilizzare al meglio delle nostre potenzialità”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, intervenuto a un convegno sul Sud organizzato a Napoli dal deputato di Leu Federico Conte. “E’ un’occasione davvero senza precedenti – ha aggiunto– che vale per tutti gli ambiti: penso alle ...

