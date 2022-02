Soleil Sorge chiude con Alex Belli: “Per riguardo verso Delia e verso di lui” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la puntata del GF Vip 6 di giovedì 17 febbraio 2022 è arrivato anche l’atteso confronto tra il triangolo più spiato d’Italia, quello formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’ex attore di Centovetrine è rientrato nella Casa di Cinecittà per riconquistare la moglie ma ha anche ritrovato la sua amica artistica e non sono mancate le tensioni tra i tre. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Alex Belli e la proposta ad Antonio Medugno: "Io te e Delia? Ci starei" Durante la diretta Alfonso Signorini chiama Delia Duran nella Mystery Room e le chiede quali siano le sue prime impressioni dal rientro del marito: “Da quando lui è qui dentro la casa, tutti questi ... Leggi su diredonna (Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la puntata del GF Vip 6 di giovedì 17 febbraio 2022 è arrivato anche l’atteso confronto tra il triangolo più spiato d’Italia, quello formato daDuran. L’ex attore di Centovetrine è rientrato nella Casa di Cinecittà per riconquistare la moglie ma ha anche ritrovato la sua amica artistica e non sono mancate le tensioni tra i tre. Vi raccomandiamo... Gf Vip,e la proposta ad Antonio Medugno: "Io te e? Ci starei" Durante la diretta Alfonso Signorini chiamaDuran nella Mystery Room e le chiede quali siano le sue prime impressioni dal rientro del marito: “Da quando lui è qui dentro la casa, tutti questi ...

