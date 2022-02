Sci di fondo, Pechino 2022. Quali connotati assumerà la 50 km? Arrivo in volata, o azione vincente in solitaria? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio è il giorno in cui lo sci di fondo assegnerà il proprio penultimo titolo dei Giochi olimpici di Pechino 2022. Andrà infatti in scena la 50 km maschile, che concluderà il programma degli uomini. Questa gara è un pilastro della disciplina, essendo l’unica a essere andata in scena in tutte le edizioni della storia. Quello del 2022 sarà infatti il XXIV oro olimpico messo in palio. È anche vero che nel corso del tempo la competizione ha cambiato connotati. Inizialmente si disputava contro il cronometro, mentre dal 2006 è stata tramutata in una mass start. Inoltre va rimarcato come in questo 2022 si disputerà a skating, fatto già avvenuto cinque volte in passato (1988, 1992, 1998, 2006, 2014). Sino a oggi sono ventuno i fondisti capaci di laurearsi campioni del mondo della ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio è il giorno in cui lo sci diassegnerà il proprio penultimo titolo dei Giochi olimpici di. Andrà infatti in scena la 50 km maschile, che concluderà il programma degli uomini. Questa gara è un pilastro della disciplina, essendo l’unica a essere andata in scena in tutte le edizioni della storia. Quello delsarà infatti il XXIV oro olimpico messo in palio. È anche vero che nel corso del tempo la competizione ha cambiato. Inizialmente si disputava contro il cronometro, mentre dal 2006 è stata tramutata in una mass start. Inoltre va rimarcato come in questosi disputerà a skating, fatto già avvenuto cinque volte in passato (1988, 1992, 1998, 2006, 2014). Sino a oggi sono ventuno i fondisti capaci di laurearsi campioni del mondo della ...

