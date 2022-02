Sci alpino, team event Pechino 2022: regolamento, format e come funziona (Di venerdì 18 febbraio 2022) A Pechino va in scena la prova di slalom gigante parallelo a squadre – team event, valevole per Olimpiadi 2022 di sci alpino. Saranno quattro gli atleti in gara per ogni nazione, due uomini e due donne. La squadra azzurra va a schierare Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer che prenderanno il via alle ore 4:00 italiane di sabato 18 febbraio con gli ottavi di finale. Le finali partiranno dagli ottavi di finale. Le nazioni si sfideranno in quattro prove, e passerà la selezione che ne avrà vinte di più. Solo in caso di pareggio per 2-2 si andranno a calcolare i tempi complessivi. Il format rimarrà lo stesso dagli ottavi fino alla finale. Alle ore 5:37 si giocherà lo spareggio per il bronzo mentre a seguire ci sarà la finalissima per la medaglia d’oro. ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ava in scena la prova di slalom gigante parallelo a squadre –, valevole per Olimpiadidi sci. Saranno quattro gli atleti in gara per ogni nazione, due uomini e due donne. La squadra azzurra va a schierare Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer che prenderanno il via alle ore 4:00 italiane di sabato 18 febbraio con gli ottavi di finale. Le finali partiranno dagli ottavi di finale. Le nazioni si sfideranno in quattro prove, e passerà la selezione che ne avrà vinte di più. Solo in caso di pareggio per 2-2 si andranno a calcolare i tempi complessivi. Ilrimarrà lo stesso dagli ottavi fino alla finale. Alle ore 5:37 si giocherà lo spareggio per il bronzo mentre a seguire ci sarà la finalissima per la medaglia d’oro. ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio… - Eurosport_IT : Fotolibro dallo Sci Alpino ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone: 'Non mi alleno in parallelo dall'anno scorso, mi sono rifiutata. Ma nel Team Event d… - InfoCamicie : RT @Eurosport_IT: 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ?????? Leggi… -