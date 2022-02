Ranking Uefa | il Napoli supera l’Inter Azzurri ancora fuori dalla top 20

Advertising

FcInterNewsit : Ranking storico UEFA, arriva il sorpasso: l'Inter si posiziona per la prima volta davanti al Milan - sportmediaset : Ranking storico #Uefa: per la prima volta l'Inter sorpassa il Milan. #SportMediaset - peppesz : RT @JPeppJ: Ranking storico/decennale della Uefa: 1 = Real Madrid 2 = Bayern Monaco 3 = Barcellona 4 = Juventus 5 = Chelsea 6 = Atletico… - CarloAl87550029 : RT @JPeppJ: Ranking storico/decennale della Uefa: 1 = Real Madrid 2 = Bayern Monaco 3 = Barcellona 4 = Juventus 5 = Chelsea 6 = Atletico… - MattiaSaetta : RT @JPeppJ: Ranking storico/decennale della Uefa: 1 = Real Madrid 2 = Bayern Monaco 3 = Barcellona 4 = Juventus 5 = Chelsea 6 = Atletico… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Uefa

Fantacalcio ®

Commenta per primo Nelstorico(che tiene conto dei risultati dei club negli ultimi dieci anni , in aggiunta a una quota determinata dai trofei vinti), l'Inter sorpassa il Milan : 26esima posizione per i ...... le squadre della Ligue 1 hanno infranto il loro record assoluto di punti accumulati nel sistema del. Sì, esatto, avete letto bene: siamo ancora a metà febbraio, devono ancora giocarsi ...Ranking Uefa, il Napoli supera l’Inter . Gli azzurri dopo il pari contro il Barcellona aggancia l’Olympique Lione. Il pareggio del Napoli al Camp Nou contro il Barcellona fa bene al morale e anche ...Un pareggio, quello del Camp Nou, che fa bene al morale e anche alla classifica del Ranking Uefa appena aggiornata. Il Napoli di Luciano Spalletti ha messo insieme 9mila punti nel ranking di questa ...