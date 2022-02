Papua Nuova Guinea: le miniere della discordia (Di venerdì 18 febbraio 2022) La società canadese K92 Mining Ltd, con sede a Vancouver, sta effettuando grossi investimenti in Papua Nuova Guinea, dove possiede la miniera d’oro di Kainantu. Dopo avere già speso per gli scavi esplorativi 30 milioni di kina (circa 7,5 milioni di euro) nel 2021, quest’anno ne ha disposti 50 milioni per un progetto in tre fasi da iniziare nel 2024. Come dichiarato dall’amministratore delegato John Lewis, l’intenzione è quella di triplicare la produzione di oro nei prossimi tre-quattro anni. Il beneficio per gli abitanti di Papua consisterebbe nell’aumento degli stipendi e nel raddoppio del personale impiegato nei lavori. I Papuani si erano invece opposti, a dicembre dello scorso anno, al progetto di un’enorme miniera nel nord del Paese presentato dalla PanAust Ltd, società a proprietà cinese ma ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 18 febbraio 2022) La società canadese K92 Mining Ltd, con sede a Vancouver, sta effettuando grossi investimenti in, dove possiede la miniera d’oro di Kainantu. Dopo avere già speso per gli scavi esplorativi 30 milioni di kina (circa 7,5 milioni di euro) nel 2021, quest’anno ne ha disposti 50 milioni per un progetto in tre fasi da iniziare nel 2024. Come dichiarato dall’amministratore delegato John Lewis, l’intenzione è quella di triplicare la produzione di oro nei prossimi tre-quattro anni. Il beneficio per gli abitanti diconsisterebbe nell’aumento degli stipendi e nel raddoppio del personale impiegato nei lavori. Ini si erano invece opposti, a dicembre dello scorso anno, al progetto di un’enorme miniera nel nord del Paese presentato dalla PanAust Ltd, società a proprietà cinese ma ...

