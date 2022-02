Non solo Inter e Milan su Bremer: spunta una big tedesca! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sponda Torino continuano a rincorrersi le voci sul possibile addio di Gleison Bremer a fine stagione, nonostante il rinnovo del difensore fino al 2024. Secondo quanto riportato in Germania da Sport1, sul brasiliano ci sarebbe infatti il forte Interesse del Bayern Monaco. Bayern Monaco, Nagelsmann, Salihamidzic Oltre al Milan, all’Inter e alle big inglesi, anche il club bavarese ha messo gli occhi sul brasiliano valutato circa 25 milioni di euro dal patron granata Urbano Cairo. Sulla lista del direttore sportivo Oliver Kahn ci sono anche Rudiger, Christensen e GInter come piste a parametro zero per la difesa. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sponda Torino continuano a rincorrersi le voci sul possibile addio di Gleisona fine stagione, nonostante il rinnovo del difensore fino al 2024. Secondo quanto riportato in Germania da Sport1, sul brasiliano ci sarebbe infatti il forteesse del Bayern Monaco. Bayern Monaco, Nagelsmann, Salihamidzic Oltre al, all’e alle big inglesi, anche il club bavarese ha messo gli occhi sul brasiliano valutato circa 25 milioni di euro dal patron granata Urbano Cairo. Sulla lista del direttore sportivo Oliver Kahn ci sono anche Rudiger, Christensen e Gcome piste a parametro zero per la difesa.

