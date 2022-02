Morto il bimbo di 9 anni intrappolato in un pozzo in Afghanistan (Di venerdì 18 febbraio 2022) Haidar 'ci ha lasciati per sempre', ha twittato Anas Haqqani, consigliere anziano del ministero dell'Interno, spiegando che 'questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese'. Il piccolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 febbraio 2022) Haidar 'ci ha lasciati per sempre', ha twittato Anas Haqqani, consigliere anziano del ministero dell'Interno, spiegando che 'questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese'. Il piccolo ...

Advertising

avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani. Il piccolo di 9 anni… - fanpage : ULTIM'ORA È morto Haidar, il bimbo di 9 anni caduto ieri in un pozzo in Afghanistan - fisco24_info : E' morto il bimbo caduto in un pozzo in Afghanistan: Aveva 9 anni. Lo hanno annunciato funzionari talebani - sono_francesca : RT @Agenzia_Italia: È morto il bambino caduto in un pozzo in #Afghanistan - Agenzia_Italia : È morto il bambino caduto in un pozzo in #Afghanistan -