-Morata-Juventus: lo spagnolo in odore di riconferma? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le ultime convincenti prove fornite da Alvaro Morata stanno convincendo la Juventus a riscattare il cartellino dell’attaccante spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid. I bianconeri dovranno versare ancora 35 milioni di euro ai Colchoneros, ma sperano in uno sconto offrendo la metà della cifra pattuita con l’inserimento di alcuni bonus. –Morata-Juventus: operazione riscatto? L’attaccante spagnolo era sembrato vicinissimo a lasciare la Juventus durante la sessione di calciomercato invernale. L’arrivo di Dusan Vlahovic, complice anche il forte pressing del Barcellona per averlo, non lasciava nessuna possibilità di permanenza. Poi, però, l’affondo dei blaugrana non c’è stato e le cessioni di Kulusevski e Bentancur, destinazione Tottenham, hanno radicalmente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le ultime convincenti prove fornite da Alvarostanno convincendo laa riscattare il cartellino dell’attaccantedi proprietà dell’Atletico Madrid. I bianconeri dovranno versare ancora 35 milioni di euro ai Colchoneros, ma sperano in uno sconto offrendo la metà della cifra pattuita con l’inserimento di alcuni bonus. –: operazione riscatto? L’attaccanteera sembrato vicinissimo a lasciare ladurante la sessione di calciomercato invernale. L’arrivo di Dusan Vlahovic, complice anche il forte pressing del Barcellona per averlo, non lasciava nessuna possibilità di permanenza. Poi, però, l’affondo dei blaugrana non c’è stato e le cessioni di Kulusevski e Bentancur, destinazione Tottenham, hanno radicalmente ...

