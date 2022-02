L’SMS del Ministero della Salute che ti avverte della clonazione del Green Pass è una truffa (Di venerdì 18 febbraio 2022) A lanciare l’allarme la Polizia Postale: è un tentativo di phishing che punta alle credenziali bancarie delle vittime. A renderlo particolarmente insidioso è il fatto che il mittente sembra essere il Ministero della Salute... Leggi su dday (Di venerdì 18 febbraio 2022) A lanciare l’allarme la Polizia Postale: è un tentativo di phishing che punta alle credenziali bancarie delle vittime. A renderlo particolarmente insidioso è il fatto che il mittente sembra essere il...

Advertising

Gabriele_Pagani : FALSO SMS CON OGGETTO IL GREEN PASS #SMS #truffa apparentemente proveniente dal @MinisteroSalute (Min Salute) seg… - infoitinterno : Green pass clonato, l'allarme della polizia: non cliccate sull'sms del Ministero della Salute, è falso - aledige : Abbiamo la presidente della Comunità Europea che tratta l’acquisto di miliardi di dosi di vaccino praticamente da u… - TMW_radio : ??? #Maracanà Gigi Cagni ??? «Ieri sera l'#Inter ha perso per un errore del portiere sulla prima rete. E' un errore… - gianpy1983 : @bbva_italia E lo so bene, è da questa mattina che non va nulla. Next time il post del disservizio fatelo prima opp… -