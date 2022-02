L'ex moglie di Alex Belli tuona: «Da vergognarsi, imbarazzante» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, è intervenuta nel corso di Pomeriggio 5 e ha detto la sua sull'esperienza dell'attore al GF Vip. La donna, che soltanto da qualche giorno ha firmato il divorzio, ha definito l'ex coniuge come una persona «imbarazzante». Ex moglie di Alex Belli stanca del teatrino Ospite di Pomeriggio, l'ex moglie di Alex Belli, Katerina Raniakova, ha annunciato di essere riuscita a divorziare dall'attore. Non solo, la donna ha commentato anche le imprese dell'ex nella Casa del GF Vip. Nello specifico, si è soffermata sulle lacrime che Alex ha versato nei confronti di Soleil Sorge. Katarina non crede assolutamente alla sua disperazione, tanto che ha sottolineato più volte ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Katarina Raniakova, exdi, è intervenuta nel corso di Pomeriggio 5 e ha detto la sua sull'esperienza dell'attore al GF Vip. La donna, che soltanto da qualche giorno ha firmato il divorzio, ha definito l'ex coniuge come una persona «». Exdistanca del teatrino Ospite di Pomeriggio, l'exdi, Katerina Raniakova, ha annunciato di essere riuscita a divorziare dall'attore. Non solo, la donna ha commentato anche le imprese dell'ex nella Casa del GF Vip. Nello specifico, si è soffermata sulle lacrime cheha versato nei confronti di Soleil Sorge. Katarina non crede assolutamente alla sua disperazione, tanto che ha sottolineato più volte ...

