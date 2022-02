Lamberto Sposini compie 70 anni, Mara Venier: “Sono in treno, arrivo da te” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Sono in treno e arrivo da te”, ha scritto Mara Venier su Instagram. Un gesto inaspettato che ha colto di sorpresa i suoi tantissimi fan e dedicato a un amico molto speciale, che oggi ha raggiunto un importante traguardo. Si tratta del giornalista Lamberto Sposini, storico e indimenticabile volto del TG5 che ha lasciato un segno nel cuore di milioni di italiani e di tanti personaggi dello spettacolo che, come la Zia Mara, Sono legati a lui da un sentimento di profondo rispetto e ammirazione. E che il 18 febbraio 2022 compie 70 anni. La dedica di Mara Venier a Lamberto Sposini Sfogliando le stories di Instagram di Mara ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 febbraio 2022) “inda te”, ha scrittosu Instagram. Un gesto inaspettato che ha colto di sorpresa i suoi tantissimi fan e dedicato a un amico molto speciale, che oggi ha raggiunto un importante traguardo. Si tratta del giornalista, storico e indimenticabile volto del TG5 che ha lasciato un segno nel cuore di milioni di italiani e di tanti personaggi dello spettacolo che, come la Zialegati a lui da un sentimento di profondo rispetto e ammirazione. E che il 18 febbraio 202270. La dedica diSfogliando le stories di Instagram di...

