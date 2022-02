‘Il Sorriso degli Elefanti’ di Valerio Vecchi | un elogio alla forza delle donne

Leggi su 900letterario

(Di venerdì 18 febbraio 2022) IlElefanti, edito da Le mille e una pagina editore, è il secondo romanzo diMetese, classe 1996,fin da piccolo si diletta in spettacoli teatrali. Ed è proprio la parrocchia, il terreno fertile in sui si accresce la sua vena artistica. A partire dall’età di sei anni, recita in diversi spettacoli d’iniziativa religiosa. A dodici anni prende parte al primo musical, Summer Student, riadattamento del celebre High school Musical, interpretando un ruolo principale: Ryan. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.