Green pass marzo 2022: verso lo stop? Aumenta pressing su Governo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Green pass marzo 2022: l’obbligo di munirsi del documento per accedere ai luoghi di lavoro è praticamente appena entrato in vigore. D’altra parte, in seno alla maggioranza che sostiene il Governo Draghi si valuta di non prorogare buona parte delle regole attualmente in vigore dopo il termine dello stato di emergenza. Sondaggi Tp: per quasi 6 italiani su 10 il M5S è in declino Green pass marzo 2022: verso lo stop dopo fine stato di emergenza? Green pass marzo 2022: tra proteste e criticità ma tutto sommato senza particolari disagi è entrato in vigore l’obbligo di munirsi del documento all’ingresso nel proprio luogo di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 febbraio 2022): l’obbligo di munirsi del documento per accedere ai luoghi di lavoro è praticamente appena entrato in vigore. D’altra parte, in seno alla maggioranza che sostiene ilDraghi si valuta di non prorogare buona parte delle regole attualmente in vigore dopo il termine dello stato di emergenza. Sondaggi Tp: per quasi 6 italiani su 10 il M5S è in declinolodopo fine stato di emergenza?: tra proteste e criticità ma tutto sommato senza particolari disagi è entrato in vigore l’obbligo di munirsi del documento all’ingresso nel proprio luogo di ...

Advertising

borghi_claudio : Qualcosa si muove. Se il M5S fosse coerente e votasse con noi emendamento per lo stop green pass con la fine dello… - borghi_claudio : Vedo che stanno uscendo messaggi su green pass e stato di emergenza. E' solita propaganda. Sono i soliti ordini del… - NicolaPorro : ?? Ultima ora. #Greenpass, cosa è successo in aula: 'Vogliono trasformarlo in misura ordinaria' ?? - Brigante1959 : RT @gparagone: La popolazione non ne può più di restrizioni e ricatti e chiede di tornare finalmente a una VITA NORMALE! - Wolf13Winter : RT @GIORGIOMALAVOL1: Chi controlla il Green Pass senza autorizzazione del Ministero della Sanità, rischia una multa da 50 Mila a 150 Mila e… -