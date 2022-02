GF Vip | proposta hot di Alex a Soleil? Scatta la censura

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Da una settimana a tornare nella casa del GF Vip è statoBelli, creando fin da subito nuove dinamiche. L’ex volto di Centovetrine ha ripreso in mano le redini del triangolo amoroso che da mesi è al centro delle chiacchiere. Una conversazione proprio tra Belli eSorge avrebbe portato la regia a far L'articolo

Advertising

infoitcultura : GF Vip. Alex Belli pronto a dare scandalo, la proposta choc ad Antonio: 'Io, te e Delia possiamo…' - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli e la proposta ad Antonio Medugno: “Io te e Delia? Ci starei” - infoitcultura : Barù e Jessica Selassié al Grande Fratello Vip, possibile svolta nel rapporto: la proposta del concorrente - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli e la proposta ad Antonio Medugno: “Io te e Delia? Ci starei” - hopeangel365 : Sapevo sarebbe arrivata la famosa proposta a 3 ad Antonio Medugno #alex #delia #gfvip #gfvipradio #lulù #manuel… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip proposta

DailyNews 24

... la sfida tra 20di tutto il mondo appassionati di basket, divisi in due squadre. Un onore non ... Già prima delle Olimpiadi, l'atleta aveva fatto la romanticaalla sua fidanzata Chiara ...Ladi Delia di abbandonare dunque è naufragata nel mare di parole che Belli usa per motivare i suoi gesti e le sue decisioni. Delia sarebbe disposta a lasciare il GFpur avendo un posto ...Da una settimana a tornare nella casa del GF Vip è stato Alex Belli ... Stando a quanto emerso dal web, dietro tale scelta ci sarebbe una proposta indecente da parte di Alex. PROPOSTA INDECENTE – Con ...“Lei però dice altro perché va in overbooking. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy Al GF Vip, un dialogo intercorso tra Alex Belli e Giucas Casella ha ...