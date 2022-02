Fdi | Cochi | Municipio X | Onorato deve chiarire su stadio Stella Polare

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – “Quale futuro per lodi Ostia? Uno dei tre impianti casa dell’Atletica Leggera con il ‘Nando Martellini’ (Caracalla), lodelle Aquile ‘Paolo Rosi’ (Acqua Acetosa), di proprietà di Roma Capitale in concessione alla Fidal. Non troppo tempo fa l’Assessore allo Sportha effettuato un sopralluogo per verificare la congruità dei lavori eseguiti e i collaudi superati.” “Ma a quanto risulta non ha rilasciato dichiarazioni. Si vocifera di una consegna dell’impianto ai vincitori di uno dei rarissimi bandi indetti dalla ex Giunta M5Stelle. Fonti non ufficiali parlano di un ricorso al Consiglio di Stato da parte di un altro sodalizio sportivo.dovrebbequali sono i progetti dell’Amministrazione Gualtieri per questo ed ...