F1, Ferrari F1-75: un progetto all-in, senza mezze misure (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mattia Binotto l’ha definito un progetto coraggioso quello della Ferrari F1-75, monoposto progettata dalla scuderia di Maranello che prenderà parte al prossimo Mondiale 2022 di F1. Una vettura nata sotto una stella molto chiara: non ci sono mezze misure, o funziona o non funziona. I tecnici di Maranello si sono spinti in maniera importante in tutte le aree cercando di interpretare in maniera creativa e innovativa il regolamento per realizzare una vettura che appare appunto estrema. Si parla di una macchina dotata della soluzione del doppio fondo, ma interpretato in maniera particolare perché l’undercut sotto alla pancia è meno scavato di quanto non lo sia ad esempio su altre monoposto come Aston Martin e Alfa Romeo che hanno adottato questa filosofia in toto. E’ balzato all’occhio inoltre una specie di seconda zona ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mattia Binotto l’ha definito uncoraggioso quello dellaF1-75, monoposto progettata dalla scuderia di Maranello che prenderà parte al prossimo Mondiale 2022 di F1. Una vettura nata sotto una stella molto chiara: non ci sono, o funziona o non funziona. I tecnici di Maranello si sono spinti in maniera importante in tutte le aree cercando di interpretare in maniera creativa e innovativa il regolamento per realizzare una vettura che appare appunto estrema. Si parla di una macchina dotata della soluzione del doppio fondo, ma interpretato in maniera particolare perché l’undercut sotto alla pancia è meno scavato di quanto non lo sia ad esempio su altre monoposto come Aston Martin e Alfa Romeo che hanno adottato questa filosofia in toto. E’ balzato all’occhio inoltre una specie di seconda zona ...

Advertising

OA_Sport : #F1 La Ferrari ha deciso di rischiare per tornare a vincere: un progetto estremo quello della F1-75 senza mezze mis… - MapelliFrances1 : RT @Mterryf1: 10 minuti e ho già letto che Ferrari ha sbagliato progetto Solo perchè è molto diversa da Mercedes Siete assurdi - xitsgiuliax : RT @Mterryf1: 10 minuti e ho già letto che Ferrari ha sbagliato progetto Solo perchè è molto diversa da Mercedes Siete assurdi - DR3CL16 : RT @Mterryf1: 10 minuti e ho già letto che Ferrari ha sbagliato progetto Solo perchè è molto diversa da Mercedes Siete assurdi - hoonestlyy : RT @AleColumn99: No ma cosa dici, sono totalmente diverse in ogni loro parte e il progetto Ferrari è fallimentare -