“È tutto falso” Luca Onestini | la rissa al bar e l’occhio nero | ora spunta la verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ne hanno parlato tutti., nei giorni scorsi, ha raccontato su Instagram di aver avuto una brutta disavventura. Consinistro, tumefatto, l’ex GF Vip e UeD ha spiegato di aver subito un’aggressione mentre si trovava insieme alla fidanzata Cristina Porta in un bar. I due stavano vedendo la partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Real Madrid. Quando i parigini hanno segnato la compagna, tifosa come lui dei blancos, ha reagito male e ne è nata una discussione coi tifosi francesi. “Questa è una triste storia – aveva raccontato– Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno ...