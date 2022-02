C’è posta per te: ospiti del 19 febbraio Lorenzo Insigne e Pio e Amedeo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Maria De Filippi torna con C’è posta per te: ospiti del 19 febbraio l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne e il duo comico formato da Pio e Amedeo Torna domani, 19 febbraio, l’appuntamento per eccellenza del sabato sera in tv: Maria De Filippi ci accompagna nel racconto dei sentimenti di C’è posta per te. Al centro dello studio la scenografica busta divide mittente da destinatario. È la conduttrice e ideatrice del people show a fare da intermediario tra queste due parti che spesso sembrano essere inconciliabili. Troviamo chi da anni non parla più con una persona cara, chi ricerca un primo amore di gioventù, chi vive incomprensioni con la sua famiglia ma anche chi vuole esprimere la propria gratitudine regalando un momento magico. Due i regali ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Maria De Filippi torna con C’èper te:del 19l’attaccante del Napolie il duo comico formato da Pio eTorna domani, 19, l’appuntamento per eccellenza del sabato sera in tv: Maria De Filippi ci accompagna nel racconto dei sentimenti di C’èper te. Al centro dello studio la scenografica busta divide mittente da destinatario. È la conduttrice e ideatrice del people show a fare da intermediario tra queste due parti che spesso sembrano essere inconciliabili. Troviamo chi da anni non parla più con una persona cara, chi ricerca un primo amore di gioventù, chi vive incomprensioni con la sua famiglia ma anche chi vuole esprimere la propria gratitudine regalando un momento magico. Due i regali ...

