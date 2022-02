Brooklyn | senza Durant è un pianto | Hachimura trascina così i Wizards

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella gara della notte Nba, i Washingtonsuperano in trasferta iNets per 117 - 103. Guarda gli highlights del match

Advertising

Gazzetta_NBA : Rimontona e Thomas devastante: i Nets vincono anche senza stelle #nba - iaam_brooklyn : RT @deca_hemmyblack: + formazione questa io. Non ci serve “più sicurezza”, ci serve che questo sistema venga abolito, perché la scuola può… - giulint : e sto finendo la settima stagione io come dovrei vivere senza Brooklyn 99? -

Ultime Notizie dalla rete : Brooklyn senza

Nella gara della notte Nba, i Washington Wizards superano in trasferta iNets per 117 - 103. Guarda gli highlights del matchSecondo successo di fila per Washington (27 - 31) che stende 117 - 103 iNets (31 - 28) ... Vittoriaproblemi, infine, per i Los Angeles Clippers (30 - 31) che piegano alla Crypto.com ...Il rookie dei Nets Cam Thomas ha segnato 16 punti nell'ultimo quarto regalando una vittoria inaspettata alla sua squadra al Madison Square Garden in uno dei derby più pazzi ...Assenti Durant, Irving e il neo acquisto Simmons? Brooklyn si impone 111-106 sui Knicks con un quarto periodo mostruoso del rookie ...