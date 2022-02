Barcellona-Napoli | l’arbitro Kovacs bocciato | “Rigore inesistente e arbitraggio casalingo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 18 febbraio 2022)di. Il direttore di gara concede undubbio ai padroni di casa. Istvanper la direzione di. uncome quello concesso ai padroni di casa forse non si era mai visto.rumeno richiamato al VAR concede un penalty per un presunto tocco dei polpastrelli di Juan Jesus, un tocco che stranamente non modifica in alcun modo la direzione della palla. Siamo difronte a quelle situazioni che vanno oltre le leggi della fisica. Nerl secondo tempo, come sottolinea il quotidiano il Mattino,concede un pò troppo ai padroni di casa. Alresta la ...