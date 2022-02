ATP Delray Beach 2022, Reilly Opelka e Grigor Dimitrov approdano ai quarti di finale (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontro a Delray Beach (Stati Uniti). Sul cemento americano definito il quadro degli ultimi qualificati ai quarti di finale del torneo. Missione compiuta per Grigor Dimitrov e per Adrian Mannarino. Il bulgaro (n.26 del ranking) ha regolato per 7-6 (4) 6-3 l’americano Mitchell Krueger (n.164 del ranking) facendo valere il peso del proprio tennis. Dopo un primo parziale sofferto, Dimitrov ha dato libero sfogo alla sua tecnica. Il suo prossimo avversario sarà John Millman. L’australiano (n.91 del mondo) si è imposto sempre in due set (6-3 7-6 (6)) contro il padrone di casa Marcos Giron (n.64 ATP), facendo leva sulla sua solidità da fondo. Più complicato il successo per Mannarino: il mancino transalpino (n.53 del mondo) è ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontro a(Stati Uniti). Sul cemento americano definito il quadro degli ultimi qualificati aididel torneo. Missione compiuta pere per Adrian Mannarino. Il bulgaro (n.26 del ranking) ha regolato per 7-6 (4) 6-3 l’americano Mitchell Krueger (n.164 del ranking) facendo valere il peso del proprio tennis. Dopo un primo parziale sofferto,ha dato libero sfogo alla sua tecnica. Il suo prossimo avversario sarà John Millman. L’australiano (n.91 del mondo) si è imposto sempre in due set (6-3 7-6 (6)) contro il padrone di casa Marcos Giron (n.64 ATP), facendo leva sulla sua solidità da fondo. Più complicato il successo per Mannarino: il mancino transalpino (n.53 del mondo) è ...

Advertising

sportface2016 : #Atp #DelrayBeach - Gli orari del #18febbraio - purtroppobea : non la pioggia anche a delray beach quest’anno l’atp deciderà di giocare solo indoor per mia grande gioia - zazoomblog : Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding c’è Seppi - #Tabellone #Delray #Beach #2022: - MarcoBe55844347 : Tutti i risultati dei tennisti italiani in questa settimana ?? - TennisWorldit : Atp Delray Beach - Spettacolo Paul, punto sbalorditivo vs Istomin -