Afghanistan: morto bambino di 9 anni caduto in un pozzo

Aveva 9 anni il bambino che era precipitato in un pozzo in un villaggio in Afghanistan, due giorni fa. Ad annunciarne la morte sono stati i funzionari talebani. Le operazioni di soccorso per aiutare il bambino si erano svolte nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul. Il bambino, identificato con il nome di Haidar, nei giorni scorsi era stato ripreso in molti video postati poi sui social media. Questi video avevano rivelato come, nonostante fosse incastrato in profondità, il piccolo potesse tuttavia muovere almeno la parte superiore del corpo e le braccia. 

Afghanistan: le rassicurazioni del padre con un video

Con un video, girato dai soccorritori che avevano fatto calare una telecamera nel pozzo, il padre del bambino ha ...

