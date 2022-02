“Vorrei tirargli una cinghiata sulla bocca”: Tommaso Zorzi insultato in radio (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'influencer è stato vittima di omofobia da parte di Alberto Gottardo, che su radio Globo ha voluto esprimere la sua opinione riguardo ad un episodio che il vincitore del Gf Vip 5 ha raccontato su Instagram. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'influencer è stato vittima di omofobia da parte di Alberto Gottardo, che suGlobo ha voluto esprimere la sua opinione riguardo ad un episodio che il vincitore del Gf Vip 5 ha raccontato su Instagram. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : “Vorrei tirargli una cinghiata sulla bocca”: Tommaso Zorzi insultato in radio - Michela54092474 : @Soleilandia @GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli @AdrianaVolpeTV su questo però tutto tace? Vorrei aggiunge… - Cate43944546 : @iwannahugseb Guarda vorrei tirargli una sberla - donghyuckloey : ci sono momenti in cui lo biaserei di brutto ma poi fa cose che mi fanno innervosire e vorrei solo tirargli dietro woozi - uresogoldennnnn : Ogni volta che Alberto parla mi prende fuoco una mano perché vorrei tirargli no schiaffo. “È appena entrato non è… -