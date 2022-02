Truffe online, l’allarme: “Attenzione ai falsi messaggi con il logo della polizia” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – E’ in corso una nuova campagna di phishing attraverso false email e messaggi social realizzati indicando nel testo il nome di Nunzia Ciardi, dirigente superiore della polizia ed ex direttore della polizia Postale. Questi falsi messaggi, sottolinea la polizia, utilizzano anche loghi della polizia e prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti, il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o comunicazione di propri dati personali. ”Attenzione”, sottolinea la polizia Postale che raccomanda di ”diffidare da simili ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – E’ in corso una nuova campagna di phishing attraverso false email esocial realizzati indicando nel testo il nome di Nunzia Ciardi, dirigente superioreed ex direttorePostale. Questi, sottolinea la, utilizzano anche loghie prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti, il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o comunicazione di propri dati personali. ””, sottolinea laPostale che raccomanda di ”diffidare da simili ...

