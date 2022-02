Sinner a Dubai per il primo torneo senza Piatti: 'Vagnozzi è il mio nuovo allenatore' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo la rivoluzione, è tempo di partire. Jannik Sinner è partito questo pomeriggio dall'aeroporto di Milano Malpensa direzione Dubai dove dalla settimana prossima dovrebbe essere in campo per l'Atp ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo la rivoluzione, è tempo di partire. Jannikè partito questo pomeriggio dall'aeroporto di Milano Malpensa direzionedove dalla settimana prossima dovrebbe essere in campo per l'Atp ...

Advertising

infoitsport : Sinner è partito per Dubai, in campo da lunedì. Primo torneo senza Piatti - bargrassi : Jannik Sinner in attesa di annunciare il nuovo team, conferma la sua partecipazione a Dubai la prossima settimana ???? #Sinner @SkySport - lorenzofares : @enzoaguanno Sei ottimista. Se Sinner perde al 1T a Dubai mettiamoci l'elmetto - Lupo1960 : RT @GaiaPic: Simone Vagnozzi coach, Magnus Norman super coach: sarebbe questo il nuovo team che deve traghettare @janniksin fuori dalle sec… - danielesparisci : RT @GaiaPic: Simone Vagnozzi coach, Magnus Norman super coach: sarebbe questo il nuovo team che deve traghettare @janniksin fuori dalle sec… -